Финляндия обыграла США и стала третьим полуфиналистом молодежного чемпионата мира Матч прошел в чешском городе Тршинец.

Молодежная сборная Финляндии одержала победу над США со счетом 1:0 в рамках четвертьфинальной встречи чемпионата мира.

Единственная шайба была забита в третьем периоде усилиями нападающего Йонаса Одена (45-я минута).

Отметим, что пары полуфиналов будут определены исходя из рейтинга команд по итогам группового этапа.

Ранее в полуфинал вышли сборные России и Канады, обыгравшие Швейцарию (3:1) и Словакию (6:1) соответственно. В оставшейся четвертьфинальной встрече Швеция сыграет против Чехии. Начало встречи – в 22.00 по московскому времени.

Полуфиналы запланированы на 4 января, матч за третье место и финал – на 5 января.