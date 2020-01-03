«Коламбус» обыграл «Бостон», Гавриков сделал результативную передачу (видео)

Mastercard подарила детям незабываемый вечер футболаСпонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard.26.12.2019 14:30ФутболИванов Николай
Малкин и Панарин сделали по три передачи и победили. Ови забил, но проигралРождественский перерыв в США и Канаде закончился, команды немного отдохнули и с новыми силами ринулись в бой. 29.12.2019 09:00ХоккейТрофименко Кирилл
«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате РоссииВ Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.26.12.2019 18:45Фигурное катаниеТигай Лев
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке годаВо Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой.22.12.2019 18:00БиатлонТигай Лев
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследованияНа этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место.21.12.2019 18:30БиатлонТигай Лев
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом форматеСегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30ТеннисМысин Николай
В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мираВ четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20.19.12.2019 08:00БиатлонТигай Лев
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от ХаникаттаРоссийский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков.14.12.2019 21:30ММАУсачев Владислав
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результатВ минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий.18.12.2019 17:00БиатлонВолохов Юрий
«В матче «Краснодар» – ЦСКА из искры разгорелось пламя, а в роли Ленина мог бы выступить Гинер»Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко подвел итоги первой части чемпионата страны с точки зрения качества работы своих коллег и снова высказался на тему VAR.31.12.2019 14:00ФутболМощенко Захар