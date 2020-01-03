«Коламбус» обыграл «Бостон», Гавриков сделал результативную передачу (видео) «Брюинз» потерпели второе поражение подряд.

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«Бостон» проиграл «Коламбусу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1).

Автором победной шайбы в овертайме стал Пьер-Люк Дюбуа.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков сделал результативную передачу. Всего на его счету 8 (4+4) очков в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает второе место. В активе команды 59 очков. «Коламбус» - 10-й (46).

4 января обе команды сыграют на своих площадках. «Брюинз» примут «Эдмонтон», а «Блю Джекетс» - «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Коламбус» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пастрняк, 32 (бол.) — Милано (Гавриков), 43. Дюбуа, 61.