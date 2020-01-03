«Колорадо» разгромил «Сент-Луис», Ничушкин отметился голевой передачей (видео) - Советский спорт
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03 января 2020 09:39ХоккейНечаев Юрий

«Колорадо» разгромил «Сент-Луис», Ничушкин отметился голевой передачей (видео)

«Блюзмены» потерпели второе поражение подряд.

«Колорадо» крупно обыграл «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (1:0, 3:2, 3:1).

Самыми результативными игроками матча стали хоккеисты «Эвеланш» Нэтан Маккиннон (1+3) и Самуэль Жирар (0+4).

Нападающий хозяев Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу. В 36 матчах текущего сезона россиянин набрал 14 (7+7) очков.

«Колорадо» набрал 52 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» продолжает лидировать на Западе (58).

Следующие матчи обе команды проведут 5 января на выезде. «Блюзмены» сыграют с «Вегасом», а «Колорадо» - с «Нью-Джерси».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)
Голы: МакКиннон, 20. Кадри, 24, 47 (Ничушкин). Рантанен, 28. Макар, 40. Комфер, 53. Донской, 55 — Томас, 34, 57. Пьетранджело, 37.

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