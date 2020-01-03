Главный тренер молодежной сборной Швеции: У России невероятная команда

Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен поделился мнением о сборной России.
«С Россией мы должны играть на высоких скоростях. Главным будет включать скорости, быстро двигать шайбу и кататься. Мы должны насесть на русских, заставить их много играть в защите. Если мы будем так действовать, то у нас есть шанс. Думаю, мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда», - приводит «Чемпионат.com» слова Монтена.
Напомним, вчера в четвертьфинале турнира сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1, а шведы разгромили чехов 5:0.
Полуфинал Швеция - Россия состоится 4 января и начнется в 17:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Финляндии.
Матч за третье место и финал пройдут 5 января.
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