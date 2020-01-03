Игрок молодежной сборной Швеции: Все соперники должны бояться нас

Хоккеист молодежной сборной Швеции Виктор Содестрем поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала турнира против сборной России.
«Я считаю, что все соперники, включая сборную России, должны бояться нас», - цитирует Содестрема ТАСС.
Напомним, вчера в четвертьфинале турнира сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1, а шведы разгромили чехов 5:0.
Полуфинал Швеция - Россия состоится 4 января и начнется в 17:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Финляндии.
Матч за третье место и финал пройдут 5 января.
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