«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в первом матче КХЛ в 2020 году В последних трех матчах «Нефтехимик» одержал две победы.

«Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Счет в матче в начале второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт, отличившийся в меньшинстве. Для того, чтобы сравнять счет, хозяевам потребовалось менее двух минут. Шайбу на свой счет записал капитан новосибирцев Александр Логинов, реализовавший большинство. Победную шайбу в середине третьего периода забросил Павел Падакин.

«Нефтехимик» набрал 44 очка и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» - шестая (47).

Следующие матчи обе команды проведут 5 января на выезде. Нижнекамцы сыграют с «Автомобилистом», а «Сибирь» - с магнитогорским «Металлургом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» — «Нефтехимик» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Логинов, 24 (бол.) — Уайт, 22 (мен.). Падакин, 53.