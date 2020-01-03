Валерий Каменский: Сборная Швеции играет командно, никого не могу там выделить - Советский спорт
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03 января 2020 17:45Хоккей

Валерий Каменский: Сборная Швеции играет командно, никого не могу там выделить

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от полуфинального матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Швеции.

- Сборная Швеции играет командно, никого не могу там выделить. Все четыре их звена в такой ситуации, когда идет плей-офф, могут решить исход матча. То, что шведы идут без поражений, не будет дополнительным психологическим фактором для них.

Когда идут матчи на выбывание, без разницы, сколько ты выиграл до этого, тебе нужно выйти и одержать вверх именно в этой игре. Так что давление одинаковое, хоть ты весь турнир прошел без поражений, хоть ты проиграл два матча, - приводит слова Каменского Sport24.ru.

Напомним, что встреча состоится 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии (21:00 мск).

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