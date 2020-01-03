Генменеджер «Нэшвилла»: Сейчас не рассматриваем вопрос о смене тренера

- На данный момент это не входит в мои планы. Я разговаривал с (Лавиолеттом) этим утром. Мы с ним подробно обсуждали разные варианты развития событий. Сейчас я не рассматриваю вопрос о смене тренера, - приводит слова функционера официальный сайт НХЛ со ссылкой на радиостанцию 104.5 The Zone.
Добавим, что «Нэшвилл» потерпел поражение в трех последних матчах чемпионата. Набрав 42 очка в 39 встречах сезона «Предаторз» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, уступая занимающему восьмое место «Эдмонтону» пять очков.
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