Томас Монтен: Владение шайбой будет важным фактором для успеха в матче против сборной России Главный тренер сборной Швеции Томас Монтен поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча молодежного чемпионата мира против команды России.

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- Я не думаю, что отсутствие трудных матчей по ходу турнира является проблемой для нас. На таких турнирах ты играешь с соперниками, которые тебе достаются по календарю, завтра будет новый матч - это новый вызов для нас. Мы концентрируемся на своей игре.

В сборной России очень много талантливых, индивидуально сильных игроков, россияне хорошо играют в обороне, я думаю, что владение шайбой будет важным фактором для успеха, - цитирует Монтена ТАСС.

Напомним, что встреча состоится 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии (21:00 мск).