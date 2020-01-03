Лукас Раймонд: С нетерпением ждем матча со сборной России Форвард сборной Швеции Лукас Раймонд поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча молодежного чемпионата мира против команды России.

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- Я думаю, что у нас хорошее командное взаимодействие, мы с нетерпением ждем матча со сборной России. Нам надо играть в свою игру и верить в себя. Для нас это вызов, - цитирует Раймонда ТАСС.

Напомним, что встреча состоится 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии (21:00 мск).