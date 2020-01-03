Генменеджер «Нэшвилла»: Впервые за последние годы можем стать «продавцами» Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл не исключил, что «Предаторз» впервые за несколько лет могут начать обменивать игроков на молодежь или выборы на драфте в расчете на перспективу.

- Мне надо очень хорошо подумать, на что нам рассчитывать в этом сезоне. Есть много людей, с которыми я хотел бы поговорить. На данный момент мы не входим в зону плей-офф и открыты для предложений.

Сейчас мы находимся вне зоны плей-офф и впервые за последние годы можем стать «продавцами». Надеюсь, что этого не произойдет, но, как я уже сказал, мы открыты для предложений и готовы к переговорам с другими клубами относительно любых игроков в нашем составе, - приводит слова Пойла официальный сайт НХЛ.