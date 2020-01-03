Валерий Каменский: У сборной России с ее игрой, с ее темпом проблем со шведами не будет Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что у сборной России не должно возникнуть проблем с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира.

- Игры на вылет уже более нервные, ответственные. В матче со Швейцарией команда Брагина выстояла, выиграла. Шведы на этом турнире не проиграли ни одного матча, показывают хороший хоккей. Но у сборной России с ее игрой, с ее темпом проблем не будет, должны проходить в финал, - цитирует Каменского Sport24.ru.

Напомним, что встреча состоится 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии (21:00 мск).