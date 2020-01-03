Андрей Николишин: Думаю, что Ковальчук зацепился за последний шанс, для Ильи важно играть в НХЛ - Советский спорт
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03 января 2020 21:27Хоккей

Андрей Николишин: Думаю, что Ковальчук зацепился за последний шанс, для Ильи важно играть в НХЛ

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал решение нападающего Ильи Ковальчука подписать контракт с «Монреалем».

- Я рад за Илью, что он нашел команду в НХЛ, поскольку это достаточно непросто было в его ситуации. Сейчас у него определенный этап в жизни: если у него не получится в НХЛ, то вряд ли он там потом будет востребован.

Думаю, что Илья зацепился за последний шанс, который ему предоставили. Для него важно играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли, и он сделает все возможное, - приводит слова Николишина ТАСС.

Ранее пресс-служба «Канадиенс» сообщила, что двусторонний контракт с 36-летним российским форвардом рассчитан на один год. При этом нападающий заработает 700 тысяч долларов, если будет выступать в НХЛ, 70 тысяч - если будет отправлен в команду АХЛ.

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