Алексей Бадюков: Для Ковальчука самым главным было не засидеться Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал решение нападающего Ильи Ковальчука подписать контракт с «Монреалем».

- Для него самое главное было не засидеться. Он давно не играл, и ему нужно проявлять себя, приносить пользу команде. Игрок такого класса всегда будет на ведущих ролях.

Можно ли назвать это для него вторым шансом в НХЛ? Я думаю, что да. Но самое главное здесь - игровая практика, - приводит слова Бадюкова Sport24.ru

Ранее пресс-служба «Канадиенс» сообщила, что двусторонний контракт с 36-летним российским форвардом рассчитан на один год. При этом нападающий заработает 700 тысяч долларов, если будет выступать в НХЛ, 70 тысяч - если будет отправлен в команду АХЛ.