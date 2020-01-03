Боб Хартли: Горжусь своими ребятам, которые заслужили командную победу в матче с «Адмиралом» Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о победе команды в матче с «Адмиралом» (4:1).

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- Для всей команды «Адмирала» была крайне непростая ситуация. Мы должны были хорошо начать, не дать сопернику никакого пространства на площадке. Провели хорошо первый период, продолжали прогрессировать во втором и третьем. Грамотное большинство, отличная нейтрализация в меньшинстве. Я горжусь своими ребятам, которые заслужили командную победу, - цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Авангард» набрал 60 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омская команда на своем льду сыграет против «Барыса».