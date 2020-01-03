Игорь Ларионов: План на игру со шведами - действовать активно, первым номером, без боязни проиграть Помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов – о предстоящем полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды Швеции.

- Победить можно нашим оружием - коллективными действиями, быстрой игрой в атаке, плотной игрой в обороне, быстрым пасом. План на игру - действовать активно, первым номером, без боязни проиграть. Ребята уверены в себе, выходим на самый важный матч этого турнира и готовы с самого начала играть в высоком темпе, - передает слова Ларионова ТАСС.

Напомним, что встреча состоится 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии (21:00 мск).