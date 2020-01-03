Алексея Яшин: «Монреаль» ждет от Ковальчука, чтобы он добавил команде в атаке Чемпион мира Алексея Яшин - о решении нападающего Ильи Ковальчука подписать контракт с «Монреалем».

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- Судя по составу, много лет «Монреаль» в атаке играл не очень сильно. Там хороший вратарь, неплохая оборона, но с голами есть определенные проблемы. Команда ждет от Ильи, чтобы он добавил именно в атаке, - приводит слова Яшина ТАСС.

Ранее пресс-служба «Канадиенс» сообщила, что двусторонний контракт с 36-летним российским форвардом рассчитан на один год. При этом нападающий заработает 700 тысяч долларов, если будет выступать в НХЛ, 70 тысяч - если будет отправлен в команду АХЛ.