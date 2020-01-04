Александр Хованов: Не соглашусь, что у шведов не было серьезных испытаний на турнире Нападающий сборной России Александр Хованов – о предстоящем полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды Швеции.

Загрузка...

- Не соглашусь, что у шведов не было серьезных испытаний на турнире. У них были матчи с финнами и швейцарцами. Они показывают хороший хоккей. Не сказал бы, что у них не было проблем.

Сейчас все в равных условиях. Мы в рабочем режиме готовимся к полуфиналу. Сила шведов? Они правильно играют, системно, - цитирует форварда пресс-служба ФХР.

Напомним, что встреча состоится 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии (21:00 мск).