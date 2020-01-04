Василий Подколзин: Со шведами нужно начать так, как мы играли с Канадой и Германией Форвард сборной России Василий Подколзин – о предстоящем полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды Швеции.

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- Нам нужно начать так, как мы играли с Канадой и Германией. Начать играть в активный хоккей. И никого, грубо говоря, не жалеть. Играть с шайбой прежде всего. И нужен быстрый хоккей. За счет командной скорости их надо переигрывать, - передает слова нападающего пресс-служба ФХР.

Напомним, что встреча состоится 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии (21:00 мск).