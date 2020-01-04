«Нэшвилл» перевел Эллиса в список травмированных «Нэшвилл» перевел защитника Райана Эллиса в список травмированных в связи с травмой верхней части тела.

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Эллис получил повреждение в среду в матче «Зимней классики», который состоялся в Далласе и завершился победой «Старз» со счетом 4:2. На третьей минуте первого периода нападающий «Далласа» Кори Перри нанес удар локтем в голову защитнику «Предаторз» за что был удален на пять минут и до конца игры. Позже НХЛ дополнительно дисквалифицировала форварда «Старз» на пять матчей.

Добавим, что в текущем сезоне защитник провел 39 матчей, набрав 28 (6+22) очков.