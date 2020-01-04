Тодд Рирден: Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой

- Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой. Он всегда контролирует свои эмоции, что позволяет команде не сходить с рельсов. Он был невероятен, - цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в матче против «Харрикейнз» Самсонов отразил 38 бросков и был признан первой звездой встречи.
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