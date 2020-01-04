Тодд Рирден: Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 января 2020 10:56Хоккей

Тодд Рирден: Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден – об игре российского голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:3).

- Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой. Он всегда контролирует свои эмоции, что позволяет команде не сходить с рельсов. Он был невероятен, - цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Харрикейнз» Самсонов отразил 38 бросков и был признан первой звездой встречи.

Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка! 28.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Василий Подколзин: Со шведами нужно начать так, как мы играли с Канадой и Германией Александр Хованов: Не соглашусь, что у шведов не было серьезных испытаний на турнире Игорь Ларионов: План на игру со шведами - действовать активно, первым номером, без боязни проиграть
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацика задержали за незаконный переход границы Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру Дацик проведет бой 15 декабря
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
НХЛ-2020. Что будет: конец олимпийской загадке Конечно, вряд ли мы увидим в Кубке Стэнли-2020 такой вал сенсаций, как в прошлом сезоне. Но ведь и сейчас никто не скажет, кто хотя бы в топ-16 участников плей-офф попадет. А следовательно, какой на чемпионате мира в Швейцарии будет наша сборная, сколько в Цюрих приедет энхаэловцев. 27.12.2019 16:00 Хоккей Славин Виталий
«В матче «Краснодар» – ЦСКА из искры разгорелось пламя, а в роли Ленина мог бы выступить Гинер» Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко подвел итоги первой части чемпионата страны с точки зрения качества работы своих коллег и снова высказался на тему VAR. 31.12.2019 14:00 Футбол Мощенко Захар
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:47 Футбол Ван Бронкхорст возглавил китайский «Гуанчжоу Фули»
11:30 Футбол Аршавин и Быстров провели хоккейную тренировку (видео)
11:12 Олимпиада В WADA назвали размер взноса России в бюджет организации в 2020 году
10:56 Хоккей Тодд Рирден: Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой
10:41 Хоккей Стали известны тренеры команд в «Матче звезд НХЛ»
10:30 Хоккей «Нэшвилл» перевел Эллиса в список травмированных
10:17 Хоккей Сидни Кросби: Я бы очень хотел играть, но всему свое время
10:00 Баскетбол Жоан Пласа: Во многих компонентах мы превзошли «Милан»
09:47 Хоккей Флери не поедет на «Матч звезд НХЛ»
09:36 Хоккей Генменеджер «Монреаля»: Все понимают, это последний шанс Ковальчука
09:22 Хоккей Василий Подколзин: Со шведами нужно начать так, как мы играли с Канадой и Германией
09:14 Хоккей Александр Хованов: Не соглашусь, что у шведов не было серьезных испытаний на турнире
09:00 Баскетбол Римас Куртинайтис: В третьей четверти «Анадолу Эфес» просто убил нас
08:46 Хоккей «Даллас» на своем льду одержал волевую победу над «Детройтом»
08:30 Баскетбол «Зенит» потерпел поражение от «Милана» в Евролиге
08:14 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов и Свечников набрали по два очка
23:52 Хоккей Алексей Кудашов: Много говорить не придется, счет на табло
Новое обострение на Ближнем Востоке: кому это выгодно
Итоги политических событий — 2019 в Башкирии: Выборы, реформы, митинги, Куштау и СПЧ
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Оренбургской области пройдут масштабные учения ракетных войск
В Ростовской области объявили экстренное предупреждение по снегу и дождю
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика