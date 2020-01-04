Тодд Рирден: Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден – об игре российского голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:3).

- Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой. Он всегда контролирует свои эмоции, что позволяет команде не сходить с рельсов. Он был невероятен, - цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Харрикейнз» Самсонов отразил 38 бросков и был признан первой звездой встречи.