Федор Канарейкин: Повременил отдавать преимущество в полуфинале шведам Заслуженный тренер страны Федор Канарейкин – о предстоящем полуфинальном матче молодежного чемпионата мира между сборными России и Швеции.

- Шведы представляют собой великолепно подготовленную сборную с прекрасно обученными игроками, и нас ожидает очень интересная игра в полуфинале. Но я бы повременил отдавать преимущество шведам в матче с нашей командой. Наша сборная хороша в плане индивидуальных действий, - приводит слова Канарейкина «РИА Новости».

Добавим, что встреча состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.