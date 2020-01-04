Известен состав молодежной сборной России на полуфинал против Швеции Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Стал известен состав молодежной сборной России на полуфинал чемпионата мира против команды Швеции. Главный тренер россиян Валерий Брагин выбрал такие сочетания:

Аскаров (Мифтахов);

Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов;

Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров;

Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков – Подколзин;

Малышев, Ртищев – Круглов – Соркин, Грошев.

Напомним, что в 1/4 финала сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:1, а шведская команда разгромила хозяев МЧМ-2020 чехов с результатом 5:0.

Матч Швеция – Россия начнется в 17:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня вечером встретятся Канада и Финляндия.