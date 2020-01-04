Известен состав молодежной сборной России на полуфинал против Швеции

Стал известен состав молодежной сборной России на полуфинал чемпионата мира против команды Швеции. Главный тренер россиян Валерий Брагин выбрал такие сочетания:
Аскаров (Мифтахов);
Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов;
Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров;
Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков – Подколзин;
Малышев, Ртищев – Круглов – Соркин, Грошев.
Напомним, что в 1/4 финала сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:1, а шведская команда разгромила хозяев МЧМ-2020 чехов с результатом 5:0.
Матч Швеция – Россия начнется в 17:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня вечером встретятся Канада и Финляндия.
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