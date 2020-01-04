Гол Морозова принес России победу над Швецией в полуфинале МЧМ Россияне сыграют в финале впервые с 2016 года.

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Полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция – Россия завершился со счетом 4:5 (2:3, 1:0, 1:1, 0:1). Матч состоялся в чешской Остраве.

Уже на 16-й секунде встречи счет открыл шведский защитник Расмус Сандин, но уже к 13-й минуте россияне вели 3:1. На 4-й минуте и 6-й минутах в большинстве отличились Иван Морозов и Александр Хованов, а на 13-й шайбу забросил Игор Соколов.

Далее умение играть в формате 5 на 4 показала шведская команда, получив к 45-й минуте перевес 4:3 за счет реализации большинство. На 15-й минуте отличился Самуэль Фегамо, на 32-й Сандин сравнял счет и оформил дубль, а на 45-й поздравления принимал Нильс Лундквист. Россияне не сдались, и на 49-й Егор Соколов отличился во второй раз, сделав счет 4:4.

Основного времени соперникам для определения победителя не хватило, но на четвертой минуте овертайма Иван Морозов забросил победную шайбу сборной России.

Ранее сборная Швеции на МЧМ-2020 не проигрывала.

Прошлый раз молодежная сборная России играла в финале чемпионата мира в 2016 году, уступив в овертайме тогдашним хозяевам турнира финнам со счетом 3:4.

Во втором полуфинале сегодня вечером сыграют Канада и Финляндия. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Финал состоится завтра 5 января. Начало – 21:00 мск.