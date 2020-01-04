Амир Мифтахов: Это был самый эмоциональный матч в моей карьере Вратарь молодежной сборной России прокомментировал победу над шведами в полуфинале МЧМ.

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Сегодня сборная России одержала в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в овертайме обыграла сборную Швеции со счетом 5:4, уступая 0:1 и 3:4 по ходу встречи. После игры вратарь россиян Амир Мифтахов дал комментарий Sport24.ru

«Во-первых, я бы не сказал, что трудно входить в игру по ходу матча, – отметил Мифтахов. – Наверное, это непросто, но я должен быть готов. Я вратарь, и я должен ловить. Тем более, это полуфинал, мы проигрывали в одну шайбу, нельзя было пропускать – только забивать. Ответственный момент.

Это самый эмоциональный матч в моей карьере. Хоть я и вышел не в старте, а только в третьем периоде. Я таких эмоций не испытывал никогда в жизни. В овертайме самое главное было не терять концентрацию и ловить шайбу. Лучше, когда много бросков и ты всегда в тонусе. Но, опять же, я не должен был пропускать ни одного гола, должен был выручать любой ценой».

Мифтахов на 45-й минуте после четвертого гола шведов заменил в воротах российской команды Ярослава Аскарова. На 49-й Егор Соколов сравнял счет, а на четвертой минуте овертайма Иван Морозов стал автором победной шайбы.

Завтра 5 января сборная России сыграет в финале с победителем матча Канада – Финляндия.