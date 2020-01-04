Василий Подколзин: До сих пор нахожусь в астрале - Советский спорт
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04 января 2020 21:12ХоккейШарафудинов Виктор

Василий Подколзин: До сих пор нахожусь в астрале

Форвард молодежной сборной России прокомментировал победу над Швецией в полуфинале МЧМ.

Сборная России одолела шведов со счетом 5:4 в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии. Победную шайбу на четвертой минуте овертайма после передачи Василия Подколзина забросил Иван Морозов. После игры Подколзин пообщался с журналистами.

«Я до сих пор в астрале нахожусь, – цитирует Василия Sport24.ru – Такие моменты запоминаются! Мы два гола забили в большинстве, а потом сами начали удаляться. Шведы хороши в большинстве, много бросают. Хорошо, что мы свои голы забили. Перед овертаймом особенно ничего не говорили друг другу. Надо было забить. Если честно, я думал, будет 4 на 4, а не 3 на 3. Здорово, что все так получилось.

Когда не забил Марченко – мы его поддержали. В третьем периоде он потом много обострял. Перед игрой нам показывали, как играет их вратарь. Бросковая агрессия у нас присутствовала. Морозов забил вовремя! Нам уже все равно, кто выйдет в финал из второй пары – финны или канадцы».

Завтра 5 января сборная России сыграет в финале МЧМ-2020 с победителем матча Канада – Финляндия.

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