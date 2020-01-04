Иван Морозов: В овертайме дождались ошибки соперника

В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России со счетом 5:4 обыграла команду Швеции. Иван Морозов сделал дубль, забросив первую и победную шайбы российской команды. Гол, который вывел Россию в финале состоялся на четвертой минуте овертайма.
После матча Морозов прокомментировал поделился впечатлениями от игры, общаясь с корреспондентом Чемпионат.com
- В раздевалке носили вас на руках?
- Нет, Соколов ведь лучший!
- Это самый сумасшедший и нервный матч в твоей карьере?
- Да. Это точно!
- Какой разговор был в раздевалке после второго периода?
- Все парни понимали, что это наша игра и мы должны ее выигрывать. Мы столько работали и должны быть в финале.
- Как команда отреагировала на удаление Хегландера в начале матча?
- Хорошо. Пять минут большинства же. Должны были забивать.
- Иван, вас наконец-то прорвало. Что мешало раньше реализовывать моменты?
- Видимо, чего-то не хватало. Хорошо, что сейчас все получилось. Главное, что команда выиграла.
- Как эмоционально к финалу подготовиться?
- У нас есть тренерский штаб, он за это отвечает. Да и все ребята все понимают, завтра главный матч за золото.
- Какая была установка на овертайм?
- В овертайме всегда сложно, много свободного льда. Трудно отобрать шайбу, приходится ждать ошибки соперника. Так и получилось.
Завтра 5 января сборная России сыграет в финале МЧМ-2020 с победителем матча Канада – Финляндия. Финальный матч начнется в 21:00 по московскому времени.