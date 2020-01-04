Иван Морозов: В овертайме дождались ошибки соперника - Советский спорт
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04 января 2020 21:23ХоккейШарафудинов Виктор

Иван Морозов: В овертайме дождались ошибки соперника

Автор победного гола сборной России в полуфинале против Швеции пообщался с журналистами.

В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России со счетом 5:4 обыграла команду Швеции. Иван Морозов сделал дубль, забросив первую и победную шайбы российской команды. Гол, который вывел Россию в финале состоялся на четвертой минуте овертайма.

После матча Морозов прокомментировал поделился впечатлениями от игры, общаясь с корреспондентом Чемпионат.com

- В раздевалке носили вас на руках?

- Нет, Соколов ведь лучший!

- Это самый сумасшедший и нервный матч в твоей карьере?

- Да. Это точно!

- Какой разговор был в раздевалке после второго периода?

- Все парни понимали, что это наша игра и мы должны ее выигрывать. Мы столько работали и должны быть в финале.

- Как команда отреагировала на удаление Хегландера в начале матча?

- Хорошо. Пять минут большинства же. Должны были забивать.

- Иван, вас наконец-то прорвало. Что мешало раньше реализовывать моменты?

- Видимо, чего-то не хватало. Хорошо, что сейчас все получилось. Главное, что команда выиграла.

- Как эмоционально к финалу подготовиться?

- У нас есть тренерский штаб, он за это отвечает. Да и все ребята все понимают, завтра главный матч за золото.

- Какая была установка на овертайм?

- В овертайме всегда сложно, много свободного льда. Трудно отобрать шайбу, приходится ждать ошибки соперника. Так и получилось.

Завтра 5 января сборная России сыграет в финале МЧМ-2020 с победителем матча Канада – Финляндия. Финальный матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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