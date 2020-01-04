Валерий Брагин: Все уже успокоились, главная игра – завтра Главный тренер сборной России прокомментировал победу над шведами в полуфинале МЧМ.

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В матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России в овертайме победила шведов со счетом 5:4. После игры главный тренер россиян Валерий Брагин пообщался с журналистами.

«Играли неплохо, компактно, агрессивно, – цитирует Брагина Sport24.ru – Пропустили не очень обязательные голы после удалений, но главное, что даже проигрывая, верили в победу и играли до конца. Все уже успокоились, сидят сейчас в раздевалке. Понимают, что завтра главная игра.

Я бы не сказал, что Аскаров сыграл плохо, но в таких играх голкипер должен выручать. Пересмотрим пропущенные шайбы, может быть, были помехи.

Морозов не важно сыграл со швейцарцами, был серьезный разговор с ним после той игры. С Соколовым тоже общались. Психология молодых игроков очень важна. Имеется опыт по работе с ними. Это все сработало. Все ребята нормальные, в будущем у них многое впереди. Вообще сейчас многое зависит от того, как они дальше развиваться будут.

Шведы не удивили – мы все разобрали, готовились. Они играют в такой агрессивной пасовый хоккей. Мы все нюансы решали, удача была на нашей стороне.

В финале с нашей стороны закрытой игры не будет. Сыграем так же агрессивно. Без разницы, кто будет в соперниках. Нам нужно правильно подойти и тактически подготовиться».

Завтра 5 января сборная России сыграет в финале с победителем матча Канада – Финляндия. Заключительная встреча молодежного чемпионата мира 2020 года начнется в 21:00 по московскому времени.