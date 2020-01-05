Результативная передача Барбашева не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом» - Советский спорт
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05 января 2020 08:17ХоккейКорегин Владислав

Результативная передача Барбашева не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»

Хозяева уступали по ходу встречи со счетом 0:3.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимал у себя «Сент-Луис Блюз». Итоговый счет – 5:4 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбами отметились Райан Ривс (34-я минута), Пол Штястны (36), Николя Рой (44) и Райлли Смит (50). Гости ответили усилиями Алекса Пьетранжело (8), Джейдена Шварца (13), Оскара Сундквиста (17) и Давида Перрона (53).

Исход встречи решался в овертайме – победный бросок на счету Чанлдера Стивенсона (64). Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду 15 минут и 57 секунд, отметившись голевой передачей. Россиянин прервал свою 8-матчевую серию без набранных очков.

Несмотря на поражение, «Сент-Луис» продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 59 очков в 43 матчах, а «Вегас» располагается на третьей строчке с 54 очками.

В следующем матче «Блюз» сыграют против «Сан-Хосе», а его сегодняшний соперник примет у себя «Питтсбург»

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