«Колорадо» в гостях победил «Нью-Джерси», Каменев отметился голевым пасом

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:2.
Хет-трик в составе победителей оформил Микко Рантанен (32-я, 41-я и 60-я минуты), еще по шайбе забили Иэн Коул (36) и Пьер-Эдуар Бельмар (54). Хозяева ответили результативными бросками Блэйка Коулмэна (47) и Йеспера Боквиста (59).
Форвард «Колорадо» Владислав Каменев отыграл 9 минут и 37, отметившись голевой передачей. Защитник Никита Задоров провел на льду 15 минут и 23 секунды, выполнил два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности «+1». Форвард «Девилз» Никита Гусев отыграл 17 минут – его показатель полезности «-3».
Колорадо идет вторым в Западной конференции, набрав 54 очка. «Нью-Джерси» занимает 15-е место на Востоке (36 очков). Следующим соперником обеих команд станет «Нью-Йорк Айлендерс».
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