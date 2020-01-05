Передача Любушкина помогла «Аризоне» победить «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» принимала у себя «Филадельфию Флайерз». Встреча уверенной победой хозяев со счетом 6:2.
Дублем в составе победителей отметился Клейтон Келлер (17-я и 45-я минуты), также шайбы на счету Брэда Ричардсона (13), Джордана Истерли (14), Лоусона Крауза (40) и Дерека Степана (58). Гости ответили результативными бросками Тайлера Питлика (44) и Джастина Брауна (49).
Защитник Илья Любушкин провел на льду 14 минут и 20 секунд и отдал голевую передачу. Это второе очко россиянина в нынешнем сезоне.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 24 минуты и 42 секунды, нанес один бросок в створ и закончил матч с показателем полезности «-3».
«Аризона» находится на пятом месте в Западной конференции – команда набрала 52 очка в 44 встречах. «Филадельфия» идет восьмой на Востоке (49 очков).
В следующем матче «Аризона» сыграет против «Флориды», а их сегодняшний соперник встретится с «Каролиной».
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