«Нэшвилл» в гостях победил «Лос-Анджелес Кингз», Тренин отметился шайбой

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостевой команды.
В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди (11-я минута), Райан Джохансен (20), Яков Тренин (50) и Крэйг Смит (51). Россиянин забил свой второй гол в карьере в НХЛ. В семи матчах этого сезона он набрал 3 (2+1) очка. Хозяева ответили лишь однажды – усилиями Алекса Иафалло во втором периоде (26).
«Нэшвилл» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Лос-Анджелес» идет 14-м с 38 очками.
Следующим соперником «Предаторз» станет «Анахайм», «Кингз» сыграет с «Коламбусом».
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав Браво, Илья! Ничушкин смог, а чем Ковальчук хуже? Болеем за «Монреаль» MVP Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2009 наконец-то определился со своим будущим в НХЛ. 04.01.2020 13:45 Хоккей Славин Виталий Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров К концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00 Футбол Мощенко Захар Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Бобровский снова запускает пять шайб, но его «Флорида» побеждает Предновогодние похождения россиян в обзоре матчей НХЛ. 30.12.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар