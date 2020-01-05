«Нэшвилл» в гостях победил «Лос-Анджелес Кингз», Тренин отметился шайбой «Нэшвилл» прервал серию из трех поражений подряд.

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«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостевой команды.

В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди (11-я минута), Райан Джохансен (20), Яков Тренин (50) и Крэйг Смит (51). Россиянин забил свой второй гол в карьере в НХЛ. В семи матчах этого сезона он набрал 3 (2+1) очка. Хозяева ответили лишь однажды – усилиями Алекса Иафалло во втором периоде (26).

«Нэшвилл» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Лос-Анджелес» идет 14-м с 38 очками.

Следующим соперником «Предаторз» станет «Анахайм», «Кингз» сыграет с «Коламбусом».