Россия сыграет с Канадой в финале молодежного чемпионата мира - Советский спорт
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05 января 2020 13:25ХоккейКорегин Владислав

Россия сыграет с Канадой в финале молодежного чемпионата мира

Начало матча в 21.00 по московскому времени.

Молодежная сборная России сегодня проведет финал чемпионата мира против Канады.

Отметим, что на групповом этапе обе команды играли в группе B. Подопечные Валерия Брагина заняли третье место, одержав две победы над Канадой (6:0) и Германией (6:1), а также потерпев два поражения в матче с США (1:3) и хозяевами турнира – Чехией (3:4). Канадцы же завершили групповой этап на первой строчке, выиграв три матча из четырех (у США – 6:4, Германии – 4:1 и Чехии – 7:2), уступив только России.

В четвертьфинале и полуфинале Россия одержала победы над Швейцарией (3:1) и Швецией (5:4). Что касается Канады, то в плей-офф она без особых усилий справилась со Словакией (6:1) и Финляндией (5:0).

Отметим, что Канада является лидером по числу побед на молодежных чемпионатах мира в истории – на счету команды 17 золотых медалей. В последний раз они побеждали в 2018 году в США. Россия – четырехкратный победитель турнира (1999, 2002, 2003, 2011).

Матч Россия – Канада пройдет на «Остравар Арене» в Остраве. Начало игры – 21:00 (мск).

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