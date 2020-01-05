Германия разгромила Казахстан и сохранила место в высшем дивизионе МЧМ

Молодежная сборная Германии победила у Казахстана (6:0) в решающем матче серии за право остаться в сильнейшем дивизионе чемпионата мира.
Шайбами отметились Доминик Бокк (13-я и 31-я минуты), Тим Флайшер (32), Лукас Райхель (34), Никлас Хайнцингер (35) и Эрик Мик (56).
В первом матче немцы были сильнее (4:0), во второй встрече Казахстан взял реванш со счетом 4:1.
Таким образом, Германия сохранила прописку в элите, а Казахстан продолжит выступления в первом дивизионе
Напомним, что на следующем чемпионате мира, который пройдет в Эдмонтоне и Ред Дире, сыграет сборная Австрии, победившая на турнире дивизиона IA в Минске.
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