Германия разгромила Казахстан и сохранила место в высшем дивизионе МЧМ Матч проходил сегодня в Остраве.

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Молодежная сборная Германии победила у Казахстана (6:0) в решающем матче серии за право остаться в сильнейшем дивизионе чемпионата мира.

Шайбами отметились Доминик Бокк (13-я и 31-я минуты), Тим Флайшер (32), Лукас Райхель (34), Никлас Хайнцингер (35) и Эрик Мик (56).

В первом матче немцы были сильнее (4:0), во второй встрече Казахстан взял реванш со счетом 4:1.

Таким образом, Германия сохранила прописку в элите, а Казахстан продолжит выступления в первом дивизионе

Напомним, что на следующем чемпионате мира, который пройдет в Эдмонтоне и Ред Дире, сыграет сборная Австрии, победившая на турнире дивизиона IA в Минске.