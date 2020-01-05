Владимир Крикунов: Бочаров сыграл здорово Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Спартаком».

Загрузка...

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Москва) завершилась со счетом 0:3. На послематчевой пресс-конференции главный тренер динамовцев Владимир Крикунов отметил особый вклад вратаря Ивана Бочарова, отразившего 34 броска.

- Игра была тяжелая, много моментов было у наших ворот, – цитирует тренера официальный сайт ХК «Динамо». – Бочаров сегодня сыграл здорово. Мы старались останавливать соперника и контратаковать. Это получилось сегодня. Особенно в начале второго периода.

- Насколько довольны игрой Пулккинена во втором звене?

- Пока не очень, но это первая игра.

- Впереди два матча за два дня. Как распределится нагрузка на вратарей?

- Пока не знаем.

«Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. 7 января команда Крикунова примет «Амур», а 8-го – ЦСКА.