Владимир Крикунов: Бочаров сыграл здорово

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Москва) завершилась со счетом 0:3. На послематчевой пресс-конференции главный тренер динамовцев Владимир Крикунов отметил особый вклад вратаря Ивана Бочарова, отразившего 34 броска.
- Игра была тяжелая, много моментов было у наших ворот, – цитирует тренера официальный сайт ХК «Динамо». – Бочаров сегодня сыграл здорово. Мы старались останавливать соперника и контратаковать. Это получилось сегодня. Особенно в начале второго периода.
- Насколько довольны игрой Пулккинена во втором звене?
- Пока не очень, но это первая игра.
- Впереди два матча за два дня. Как распределится нагрузка на вратарей?
- Пока не знаем.
«Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. 7 января команда Крикунова примет «Амур», а 8-го – ЦСКА.
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