Канада – Россия. Денисенко вновь вывел россиян вперед (видео)

На 35-й минуте капитан российской сборной Григорий Денисенко сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Вратарь канадцев Джоэл Хофер парировал бросок Александра Романова, однако Денисенко со второй попытки добил шайбу в сетку.
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