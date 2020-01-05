Канада – Россия. Денисенко вновь вывел россиян вперед (видео) В чешской Остраве продолжается второй период финала молодежного чемпионата мира.

На 35-й минуте капитан российской сборной Григорий Денисенко сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Вратарь канадцев Джоэл Хофер парировал бросок Александра Романова, однако Денисенко со второй попытки добил шайбу в сетку.