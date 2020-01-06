Лафренье признан MVP молодежного чемпионата мира Канадец набрал десять очков в пяти матчах.

Форвард молодежной сборной Канады Алексис Лафренье назван самым ценным игроком чемпионата мира в Чехии, сообщает официальный сайт ИИХФ.

18-летний нападающий, выступающий в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) за «Римуски Осеаник», набрал 10 (4+6) очков в пяти проведенных матчах.

Отметим, что Лафренье также назван организаторами лучшим форвардом турнира. Лучшим вратарем стал канадец Джоэл Хофер, а лучшим защитником – швед Расмус Сандин.

В воскресенье в финальном матче Канада обыграла Россию (4:3), уступая в третьем периоде со счетом 1:3. В матче за третье место Швеция обыграла Финляндию (3:2) и стала бронзовым призером.