Лафренье признан MVP молодежного чемпионата мира

Форвард молодежной сборной Канады Алексис Лафренье назван самым ценным игроком чемпионата мира в Чехии, сообщает официальный сайт ИИХФ.
18-летний нападающий, выступающий в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) за «Римуски Осеаник», набрал 10 (4+6) очков в пяти проведенных матчах.
Отметим, что Лафренье также назван организаторами лучшим форвардом турнира. Лучшим вратарем стал канадец Джоэл Хофер, а лучшим защитником – швед Расмус Сандин.
В воскресенье в финальном матче Канада обыграла Россию (4:3), уступая в третьем периоде со счетом 1:3. В матче за третье место Швеция обыграла Финляндию (3:2) и стала бронзовым призером.
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Золото проВоронили. Канадцы вырвали победу в финале и отомстили за Баффало-2011 Финал МЧМ-2020 в Остраве должна была выиграть сборная России. В середине третьего периода она вела 3:1 и доминировала. Но на помощь канадцам пришло не только мастерство, удача, а и недисциплинированность соперников. В результате три шайбы подряд влетели в ворота Мифтахова. В итоге поражение 3:4 и только серебро. 06.01.2020 00:15 Хоккей Домрачев Владислав Увы, все-таки Панарин – не инопланетянин, он просто лучший технарь мира Невероятный матч случился в Эдмонтоне. Возможно, лучший в ушедшем десятилетии. 01.01.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров К концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00 Футбол Мощенко Захар