Романов включен в символическую сборную молодежного чемпионата мира - Советский спорт
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06 января 2020 09:27ХоккейЛипкин Антон

Романов включен в символическую сборную молодежного чемпионата мира

Российский защитник попадает в символическую сборную во второй раз подряд.

Защитник молодежной сборной России Александр Романов включен в символическую сборную чемпионата мира в Чехии, которую составляют журналисты, сообщает официальный сайт ИИХФ.

В семи матчах турнира Романов, которому в понедельник исполнилось 20 лет, набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+6» и двух минутах штрафа.

Отметим, что Романов попадает в символическую сборную молодежного чемпионата мира во второй раз подряд. Год назад он также был признан лучшим защитником.

Символическая сборная чемпионата мира:

вратарь: Джоэл Хофер (Канада);
защитники: Расмус Сандин (Швеция), Александр Романов (Россия);
форварды: Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон (Канада), Алексис Лафренье (Канада).

Накануне сборная России проиграла Канаде (3:4) в финальном матче, ведя по ходу третьего периода со счетом 3:1, и впервые с 2016 года стала серебряным призером турнира.

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