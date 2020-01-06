Григорий Денисенко: С 3:1 такую игру проиграли Россия проиграла Канаде и стала второй на молодежном чемпионате мира.

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Капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко рассказал о своих эмоциях после финала чемпионата мира с Канадой (3:4) в Остраве.

«Мы уже ничего не поменяем, раньше надо было играть, думать, – приводит Sport24.ru слова Денисенко. – С 3:1 такую игру проиграли. И молодцами не назвать, все максималисты, сами игру отдали. Мы сумели стать семьей, все ребята дружные, много работали, но такие матчи надо уметь играть».

Напомним, Денисенко забросил вторую шайбу сборной России в финале. За 11 минут до конца третьего периода российская команда выигрывала со счетом 3:1, но пропустила три гола за семь минут и потерпела поражение.

На групповом этапе Россия победила Канаду со счетом 6:0.