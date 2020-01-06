Роман Ротенберг: Хотим и в дальнейшем видеть тренерский штаб «молодежки» в этом составе На чемпионате мира в Чехии с молодежной сборной России работали Брагин, Бойков, Ларионов и Хабибулин.

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Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о будущем тренеров молодежной сборной России после завершения чемпионата мира в Чехии.

«Мы уверены, что тренерский штаб в этом составе хотим видеть и в дальнейшем, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Хотелось бы поздравить всех с серебром – это шаг вперед. Конечно, мы хотим выиграть золото, но это серебро, и такая игра – большая заслуга тренерского штаба».

Напомним, в воскресенье в финале турнира сборная России потерпела поражение от Канады (3:4), хотя за 11 минут до конца игры вела со счетом 7:0.

На турнире в Чехии с российской командой работали Валерий Брагин, Александр Бойков, Игорь Ларионов и Николай Хабибулин.

Следующий чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне и Ред Дире (Канада).