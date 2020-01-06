Игорь Ларионов: В нашем хоккее многое нужно менять

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался об игре команды на чемпионате мира в Чехии.
«Смотреть было приятно, потому что когда смотришь хоккей в КХЛ, то я обычно игру покидаю досрочно, – приводит ТАСС слова Ларионова. – Иначе есть ощущение, что я просто зря трачу свое драгоценное время. Здесь мы видим, что многое нужно поменять – в нашей системе, в нашем хоккее».
Напомним, в воскресенье в финале молодежного чемпионата мира сборная России потерпела поражение от Канады (3:4), выигрывая за 11 минут до конца третьего периода со счетом 3:1.
Ларионов вошел в тренерский штаб команды в ноябре, став ассистентом главного тренера Валерия Брагина.
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