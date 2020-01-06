Александр Романов: Мы были лучшей командой на чемпионате мира, но дурацкие удаления сломали игру Россия проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира, набрав 16 минут штрафа.

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Защитник молодежной сборной России Александр Романов подвел итоги финального матча чемпионата мира с Канадой (3:4) в Остраве.

«Мы были лучшей командой на турнире, – приводит Sport24.ru слова 20-летнего игрока обороны. – Это мое мнение. Дурацкие удаления сломали нам игру. Мы пытались изменить ситуацию, но… Не получилось».

Отметим, что российские хоккеисты получили восемь двухминутных удалений в финальном матче.

Романов, которому в понедельник исполнилось 20 лет, на втором подряд чемпионате мира включен в символическую сборную турнира. Год назад он также был признан лучшим защитником.