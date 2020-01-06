Игорь Ларионов: Мне интересно продолжить работу с молодежью Ларионов входил в тренерский штаб молодежной сборной России на чемпионате мира в Чехии.

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после финала чемпионата мира с Канадой (3:4) высказался о своем будущем в тренерском штабе Валерия Брагина.

«Мне интересно продолжить работу с молодежью, – приводит ТАСС слова Ларионова, – но конкретного комментария я сейчас дать не могу.

Я получил удовольствие от работы с Валерием Николаевичем. Он уникальный тренер, он лучше меня знает молодежный хоккей».

Отметим, что Ларионов вошел в тренерский штаб молодежной сборной России в ноябре. Также на турнире в Чехии Брагину помогали Александр Бойков и тренер вратарей Николай Хабибулин.

Сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира впервые с 2016 года.