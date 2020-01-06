Валерий Брагин: Давно не было у нас команды, которая играет с позиции силы

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался об игре команды на чемпионате мира в Чехии.
«Давно не было у нас такой команды, которая играет с позиции силы, – приводит Sport24.ru слова Брагина. – Поэтому я надеюсь, что в будущем мы продолжим так же.
В тактике многое зависит от того, что у тебя есть в руках. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть больше в защите. А сейчас была и задняя линия, которая умеет атаковать, и передняя, которая умеет атаковать».
Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.
Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.