Валерий Брагин: Давно не было у нас команды, которая играет с позиции силы Россия проиграла Канаде и стала серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Загрузка...

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался об игре команды на чемпионате мира в Чехии.

«Давно не было у нас такой команды, которая играет с позиции силы, – приводит Sport24.ru слова Брагина. – Поэтому я надеюсь, что в будущем мы продолжим так же.

В тактике многое зависит от того, что у тебя есть в руках. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть больше в защите. А сейчас была и задняя линия, которая умеет атаковать, и передняя, которая умеет атаковать».

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.