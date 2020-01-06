Валерий Каменский: Хотел бы поблагодарить молодежную сборную за красивый хоккей Вице-президент КХЛ Валерий Каменский – о поражении сборной России в финале молодежного чемпионата мира.

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- Хотел бы поблагодарить всю нашу команду за красивый хоккей, за игру, которая однозначно понравилась болельщикам. В этой сборной мне бы не хотелось отмечать кого-то персонально. Была Команда, которой до золота оставалось сделать один маленький шаг. Почему его не удалось сделать? Думаю, дело в дисциплине. Ненужные удаления сыграли свою роль, а в целом, особенно в первой половине матча, мы переигрывали Канаду во всех компонентах, - цитирует Каменского «РИА Новости».

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.