Виталий Прохоров: Сборной России просто не хватило терпения для того, чтобы сохранить преимущество Вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров – о поражении сборной России в финале молодежного чемпионата мира.

- Такие матчи – во многом лотерея. Нашим же просто не хватило терпения для того, чтобы сохранить преимущество. Не получилось сыграть дисциплинированно. Но, опять же, и в финале мы не прятались, играли с канадцами на равных, в какой-то момент владели инициативой.

Несмотря на поражение России в финале, впечатления от выступления нашей команды – только положительные, - цитирует Прохорова пресс-служба КХЛ.

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.