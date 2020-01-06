Бочаров, Ержабек и Шумаков признаны лучшими игроками недели в КХЛ Континентальная хоккейная лига определила лауреатов шестнадцатой недели турнира в четырех номинациях.

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Лучшим вратарем признан Иван Бочаров («Динамо» Мск), в двух матчах недели не пропустивший ни одной шайбы и отразивший в общей сложности 60 бросков.

Лучшим защитником признан Якуб Ержабек («Витязь»), вместе с командой одержавший победы в двух из трех матчей недели, забивший в них 3 гола при показателе полезности (+1).

Лучшим нападающим признан Сергей Шумаков («Авангард»), одержавший вместе с командой победы в двух матчах недели и набравший в них 6 (2+4) очков (лучший результат недели).

Лучшим новичком признан вратарь Янис Ворис («Динамо» Р), в двух матчах недели не пропустивший ни одной шайбы и отразивший в общей сложности 38 бросков.