Игорь Ларионов: Мы не ищем проблемы, мы ищем ответы на то, что произошло Помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов – о поражении команды в финале молодежного чемпионата мира.

- Не хватило времени, терпения и немного дисциплины. Молодежный хоккей иногда приносит сюрпризы, которые ты не ждешь, но это нормально в этом возрасте. Мы не ищем проблемы, мы ищем ответы на то, что произошло, - приводит слова Ларионова ТАСС.

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.