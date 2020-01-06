Кирилл Марченко – о финале с Канадой: Внутри есть заноза, так это не отойдет, обидное поражение

- Внутри есть заноза, так это не отойдет, все равно все будут помнить долго, обидное поражение. Но поражение есть поражение, надо радоваться серебряным медалям. Конечно, хотели все выиграть, все бились, старались, но нам не повезло, - приводит слова Марченко ТАСС.
Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.
Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.
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