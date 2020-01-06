Григорий Денисенко: Теперь у меня цель пробиться в национальную сборную

- После поражения в первое время было, конечно, тяжело. Но дальше надо ставить цели, работать, продолжать развиваться. Есть много примеров на уровне топов среди молодежи, когда потом кто-то оказывался в Высшей хоккейной лиге, а кто-то пошел дальше, стал звездой. Да, теперь у меня цель пробиться в национальную сборную, - приводит слова Денисенко ТАСС.
Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.
Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.
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