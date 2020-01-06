Григорий Денисенко: Теперь у меня цель пробиться в национальную сборную Форвард сборной России Григорий Денисенко поделился впечатлениями от молодежного чемпионата мира в Чехии.

- После поражения в первое время было, конечно, тяжело. Но дальше надо ставить цели, работать, продолжать развиваться. Есть много примеров на уровне топов среди молодежи, когда потом кто-то оказывался в Высшей хоккейной лиге, а кто-то пошел дальше, стал звездой. Да, теперь у меня цель пробиться в национальную сборную, - приводит слова Денисенко ТАСС.

Напомним, в воскресенье финале турнира сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года.